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Fenerbahçe'den Persie'ye: Kime istersen git

Fenerbahçe'den Persie'ye: Kime istersen git.22937
  • Giriş : 13.09.2017 / 16:52:00

Fenerbahçe Yönetimi, Robin Van Persie ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe yönetimi, talihsiz bir sakatlık yaşayan Robin Van Persie ile ilgili açıklama yaptı. Yönetim, Persie'ye istediği takıma gidebileceğini belirtti.

Bu durum yönetim için bardağı taşıran son damla oldu. Eljif Elmas’a FIFA’dan onay çıksaydı, RvP lig kadrosundan çıkartılacaktı.

Hollandalı bu duruma düşmedi ancak yönetim tarafından da gözden çıkartıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Van Persie’ye ocak ayında hiçbir bedel istenmeden bonservisinin verilmesi teklif edilecek.

Feyenoord’a dönmek isteyen 34 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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