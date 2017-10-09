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Fenerbahçe'den sol bek için sürpriz transfer

Fenerbahçe'den sol bek için sürpriz transfer.18435
  • Giriş : 09.10.2017 / 17:21:00

Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için harekete geçti.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Fenerbahçe, sol bek transferi için harekete geçti ve bölgeye takviye yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performansları tartışılıyor. Fenerbahçe taraftarlarının yetersiz bulduğu iki oyuncu için teknik heyet ve yönetim de kararını vermiş durumda.

Fenerbahçe yönetimi devre arasına kadar minumum kayıpla kapatmak isterken, Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verilecek. Sol bek mevkinde istenilen verim alınamaması teknik heyeti transfere yönlendirdi. Ancak sarı lacivertli ekibin önünde büyük bir engel bulunuyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe yönetimi, sol bek mevkisi için gurbetçi oyunculara yönelme karar aldı. Özellikle Almanya'da oyuncu taraması yapılırken, gündeme sürpriz isimlerin gelebileceği öğrenildi.

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