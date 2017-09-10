Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!

Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!.23689
  • Giriş : 10.09.2017 / 07:51:00

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Aldığı sonuçlarla taraftarın sabrını tüketen Fenerbahçe, tarihi bir sezon başlangıcı yaptı.

Kadıköy’de taraftarının önünde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sahasında oynadığı hiçbir resmi maçta galibiyet almayı başaramayan Fenerbahçe, 4 maçta 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Sturm Graz ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Vardar’a 2-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir maçında da son dakikada gelen golle mağlup olan Fenerbahçe, sahasındaki maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi.

Medipol Başakşehir ise Kadıköy’de ilk kez galibiyet aldı. 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye yakalanan Medipol Başakşehir’de 90+3’te sahneye çıkan Kerim Frei, harika bir gol atarak takımının Kadıköy kabusunu sonlandırdı. En son 1999 yılında benzer bir performansa imza atan Fenerbahçe, o sene de sahasında üst üste dört maç kazanamamış, ligi de şampiyon Galatasaray’ın 18 puan gerisinde 4. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

FİFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem

Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

 

Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı

Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı

Beşiktaşlı oyuncu Tosic, gördüğü kart ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Galatasaray, Antalya deplasmanından ancak 1 puan koparabildi.

 

Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir

Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetten so

Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vida ile ilgili açıklama yaptı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya