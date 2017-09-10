Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!
Aldığı sonuçlarla taraftarın sabrını tüketen Fenerbahçe, tarihi bir sezon başlangıcı yaptı.
Kadıköy’de taraftarının önünde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sahasında oynadığı hiçbir resmi maçta galibiyet almayı başaramayan Fenerbahçe, 4 maçta 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Sturm Graz ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Vardar’a 2-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir maçında da son dakikada gelen golle mağlup olan Fenerbahçe, sahasındaki maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi.
Medipol Başakşehir ise Kadıköy’de ilk kez galibiyet aldı. 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye yakalanan Medipol Başakşehir’de 90+3’te sahneye çıkan Kerim Frei, harika bir gol atarak takımının Kadıköy kabusunu sonlandırdı. En son 1999 yılında benzer bir performansa imza atan Fenerbahçe, o sene de sahasında üst üste dört maç kazanamamış, ligi de şampiyon Galatasaray’ın 18 puan gerisinde 4. sırada tamamlamıştı.
DİĞER HABERLER
FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
FİFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu reddetti.
Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem
Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı
Beşiktaşlı oyuncu Tosic, gördüğü kart ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor
Galatasaray, Antalya deplasmanından ancak 1 puan koparabildi.
Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetten so
Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vida ile ilgili açıklama yaptı