Fenerbahçe'den Survivor çalışanı için mesaj
Dominik'te gasp çetesi tarafından öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycık ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden mesaj geldi.
Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Fenerbahçe TV'de de bir dönem çalışan Baycın için Sarı-Lacivertli kulüp bir açıklama yayınladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Bir dönem FBTV'de görev yapan, Alper Baycın’ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Merhum Alper Baycın’a Allah’tan rahmet, başta Baycın Ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
ŞAMPİY10
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