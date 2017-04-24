Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'de moraller düzeldi. Yönetim, basında çıkan takımın başına Bruno Labbadia'nın getirileceği haberlerini yalanladı.
İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
"Bu akşam bir televizyon programında, Futbol takımımızın yeni sezonda teknik direktörünün Bruno Labbadia olacağına dair yalan haber yer almıştır.
Konuyla ilgili yapılan spekülasyon ve haber yalandır. Söz konusu isimle herhangi bir ilgimiz yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
ŞAMPİY10
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