Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı
Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile ilgili yeniden sözleşme yapma kararı alındığı öğrenildi.
Haziran sonunda mukavelesi bitecek kaptan Volkan Demirel, kendisiyle ilgili verilecek kararı bekliyor.
Yeni dönemde futbolla ilgili kulüpteki bütün sorumluluğu yüklenek olan Sportif Direktör Damien Comolli’yin kendisine çAğrı yapmasını bekleyen tecrübeli file bekçisine yönetimin 1+1 yıllık bir kontrat teklif etmesi bekleniyor.
Volkan da futbolu, Sarı-Lacivertli forma altında bırakmanın hayalini kuruyor.
FANATİK
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