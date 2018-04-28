Fenerbahçe, deplasmandan 3 puan çıkardı
Sarı lacivertliler, bir süre 1-1 beraberlikle devam eden mücadeleyi ikinci yarıda atılan 3 golle 4-1 galip bitirdi.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisi devam ediyor. Sarı lacivertliler, kasımpaşa deplasmanından da 4-1'lik galibiyetle döndü ve seriyi 5 maça çıkarıp derbi haftasını iyi değerlendirmiş oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta sakatlanan Dirar iyileşemediği için son anda ilk 11'e Alper'i alarak geçen haftaya göre tek bir değişiklik yaparak Kasımpaşa maçına başladı. Sarı lacivertliler maça temkinli başlarken, ilk bölümde ev sahibi ekip yan toplarla etkili olmaya çalıştı. 17. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı ama öne geçen Fenerbahçe oldu. 31. dakikada Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Josef topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi sahasından çıkarmadı ve aradığı gole 52. dakikada buldu. Ceza sahasında son olarak topu önünde bulan İlhan'ın vuruşunda son olarak Sktrel dokundu ama çıkarmayı başaramadı ve skora denge geldi.
Golden sonra öne çıkmaya başlayan Fenerbahçe, 64. dakikada yeniden öne geçti. Şener Özbayraklı rakibinden dönen topa çaprazdan nefsi vurdu ve sarı lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi.
74'te ise Fenerbahçe'yi rahatlatan gol Valbuena'dan geldi. Giuliano'nun sıfırdan çevirdiği topta Fransız yıldız farkı ikiye çıkaan isim oldu. Bu golde Kasımpaşalı futbolcular uzun süre topun dışarından çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu. Uzatmalarda Fenerbahçe, Janssen ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı. Fenerbahçe, böylece galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve 63 puana yükseldi. Sarı lacivertliler, böylece zirvedeki rakirakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı çok iyi değerlendirmiş oldu.
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