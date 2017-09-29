Fenerbahçe deplasmandan kanadı kırık dönüyor
Geçen hafta Beşiktaş ile oynadığı olaylı mücadeleden 3 puan alan Fenerbahçe, Akhisar deplasmanından kanadı kırık dönüyor.
Süper Lig'de oynadığı derbi dahil son 2 maçı kazanan Fenerbahçe Manisa'dan çıkamadı. Evinde bileği bükülmeyen Akhisar'a boyun eğen sarı lacivertliler tam 11 maç sonra deplasmanda kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de 7 haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahada yer aldı. Ligde son 2 haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Josef de Souza ile kırmızı kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Martin Skrtel ve Mehmet Topal forma giydi. Mehmet Topal, bu sezon 4. kez ilk 11'de mücadele ederken, Martin Skrtel ise 2 hafta sonra tekrar ilk 11'de kendisine yer buldu.
Bu sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkati çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan kale arkası tribünden takımlarına destek verirken, ev sahibi ekip taraftarlarının bulunduğu yerlerde boşluklar görüldü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin hakimiyetinde geçerken ileride çoğalmakta zorlanan sarı lacivertliler pozisyon bulmakta zorlandı. Oldukça kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda görüntü değişmezken 60. dakikada Fenerbahçe beklemediği bir anda golü kalesinde gördü. 60. dakikada orta sahadan kaptığı topta ilerleyen Soner Aydoğdu'nun asistinde topla buluşan Onur Ayık düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Aykut Kocaman Alper, Soldado ve Aatif'i oyuna sürerek hücum hattını tamamen değiştirdi. 82. dakikada Alper Potuk'un atılmasıyla Fenerbahçe 10 kişi kalırken, 86. dakikada 2. sarı kartını gören Skrtel takımını 9 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.
Bu sezon evinde oynadığı 4. maçı da kazann Ege ekibi 13 puana çıktı. 11 maç sonra deplasmanda yenilen Fenerbahçe ise 11 puanda kaldı.
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