Fenerbahçe'deVincent Janssen için karar verildi!
Sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman’ın forvetteki 1 numaralı tercihi olan Vincent Janssen, 16. haftada ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Kemik ödemi nedeniyle 3 aydan fazla tedavi gören ve sahalara Antalyaspor maçıyla dönen Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi.
Tottenham kulübünden 1 yıllığına kiralanan genç forvet için İngiliz ekibine yine aynı teklif yapılacak. Tottenham ile kısa zamanda temas kurulacağı öğrenilirken, Fenerbahçe’nin en büyük avantajı; Janssen’in İstanbul’da kalmak istemesi. Daha önce Hollanda basınına konuşan Janssen, “Sakatlık döneminde hem yönetim hem de taraftar bana hep sahip çıktı. Türkiye’de çok mutluyum. Umarım Tottenham bana gereken kolaylığı sağlar” demişti.
Fanatik
DİĞER HABERLER
İsviçre'ye çıkarma! EURO 2024 için her şey hazır!
Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için adaylık resmi dosyası, bugün Nyon’da teslim ed
Roma'dan açıklama: Salah'ı satmak zorundaydık
Roma Sportif Direktörü Monchi, Mohamed Salah'ın Liverpool'a satılma nedenlerini açıkladı.
Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe, Beşiktaşlı oyuncu Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti.
Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor
Beşiktaşlı oyuncu Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor.
F.Bahçe: Beşiktaş 3-0 yenik sayılmalı
Fenerbahçe Başkanı ve asbaşkanı Mosturoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman: Hakem 'girin' demedi
Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman, derbi ile ilgili açıklama yaptı.