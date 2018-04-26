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Fenerbahçe'deVincent Janssen için karar verildi!

Fenerbahçe'deVincent Janssen için karar verildi!.19502
  • Giriş : 26.04.2018 / 09:29:00

Kemik ödemi nedeniyle 3 aydan fazla tedavi gören ve sahalara Antalyaspor maçıyla dönen Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi.

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Büyüyen Beşik

Sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman’ın forvetteki 1 numaralı tercihi olan Vincent Janssen, 16. haftada ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Kemik ödemi nedeniyle 3 aydan fazla tedavi gören ve sahalara Antalyaspor maçıyla dönen Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi.

Tottenham kulübünden 1 yıllığına kiralanan genç forvet için İngiliz ekibine yine aynı teklif yapılacak. Tottenham ile kısa zamanda temas kurulacağı öğrenilirken, Fenerbahçe’nin en büyük avantajı; Janssen’in İstanbul’da kalmak istemesi. Daha önce Hollanda basınına konuşan Janssen, “Sakatlık döneminde hem yönetim hem de taraftar bana hep sahip çıktı. Türkiye’de çok mutluyum. Umarım Tottenham bana gereken kolaylığı sağlar” demişti.

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