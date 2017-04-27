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Fenerbahçe filede Cimbom'a set vermedi

Fenerbahçe filede Cimbom'a set vermedi.25080
  • Giriş : 27.04.2017 / 20:05:00

Spor Toto Süper Lig derbisinde Glatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, filede de Cimbom'a set vermedi.

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Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ilk maçında konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek, seride 1 – 0 öne geçti.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maçların setleri 27-25, 25-19 ve 25-18 sonuçlandı. Bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçen Sarı Melekler, 5 maç üzerinden oynanacak serinin ikinci maçında, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Spor Salonu’nda rakibini ikinci kez konuk edecek.

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