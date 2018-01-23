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Fenerbahçe, futbolculara ödemeleri yaptı!

Fenerbahçe, futbolculara ödemeleri yaptı!.17626
  • Giriş : 23.01.2018 / 08:16:00

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuların maaş ve prim ödemelerini yaptı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Kulübü'nde yaşanan maaş krizi sona erdi. Oyuncuların tüm maaş ve primleri ödenirken, transfer yapılmamasına dair karar alındı.   

Sezona kötü başlayan ve ilk yarının ortalarında şampiyonluk yarışından kopma riski yaşayann Fenerbahçe, sonradan toparlanmıştı. Yönetim de takıma motivasyon sağlamak için her maça prim sistemi getirdi. Son altı haftadaki çıkış ve bununla beraber toplanan puanların ardından futbolcular önemli bir gelirin sahibi oldu. Bunun dışında ilk yarı itibariyle maaşların da tamamı yatırıldı.

Yönetim, şampiyonluk yolunda maaş ve prim ödemelerinin zamanında gerçekleşmesinin önemli bir motivasyon olduğunu biliyor. Bu nedenle zorluklar yaşansa da takımın alacakları ihmal edilmiyor.

Bu arada teknik heyet ve yönetim transfer yapmama kararı aldı. Devre arası transfer döneminde sol bek, orta saha ve kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler mali konulara takıldı. Bu üç pozisyon için 50'ye yakın aday vardı. Yapılan elemelerde bu isimler 6'ya kadar indi.

Ancak bu sefer maliyetler yükseldi. Belirlenen bu isimler doğrudan takıma katkı verecekler isimler olsa da yabancı kontenjanının yanısıra yüksek bonservis ve maaş ücretleri ortaya çıktı.

Yapılan son değerlendirmede bu transfer ve transferlere harcanacak paranın kulübü ekonomik açıdan sıkıntıya düşürebileceği ifade edildi. Bu da ikinci yarıda maaş ödelemerine yansıyabilir, takım da olumsuz etkilenebilirdi. Bu faktörü göz önünde tutan teknik heyet, transfere harcanacak paranın maaş ödemelerinde kullanılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

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