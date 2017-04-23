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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır.18435
  • Giriş : 23.04.2017 / 09:08:00

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi saat 19.00'da TT Arena'da başlayacak.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra top kapma
çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

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