Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti
Ve Fenerbahçe şampiyon! Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe 2-0 önde çıktığı final etabının üçüncü maçının ilk setinde oyuna rahat başladı. Bloklarda başarılı olan sarı lacivertli ekip Natalia’nın etkili oyunuyla 20-25’lik skorla 0-1 öne geçti. İkinci sette de sarı lacivertli ekip zorlanmadan 18-25’le durumu 0-2 yaptı. Bu sette de Natalia çok başarılı oynarken takımına kazandırdığı 7 sayıyla güzel oyununu taçlandırdı. Son set çekişmeye sahne olsa da Fenerbahçe Natalia ve Kim’le oyuna ağırlığını koydu ve 23-25’le Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan etti. Maçın en skorer ismi de 19 sayıyla Natalia oldu.
5. KEZ ŞAMPİYON OLDU
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı play-off finalini kazanarak, ligde 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında ipi göğüslemişti.
Final oynayan Galatasaray'ın ise ligde şampiyonluğu bulunmuyor.
YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından uzun süre "yönetim istifa" şeklinde bağırdılar.
FENERBAHÇE RAKİPLERİNE FARK ATTI
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile 5 ana branşta yaptığı maçlarda toplam 20 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Sarı lacivertliler 2 yenilgiyi de kadın basketbolda aldı.
ARENA
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