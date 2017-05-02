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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.23524
  • Giriş : 02.05.2017 / 20:47:00

Venus Sultanlar Ligi final serisinde, Fenerbahçe, Galatasaray'ı net bir skorla mağlup etti.

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Ve Fenerbahçe şampiyon! Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe 2-0 önde çıktığı final etabının üçüncü maçının ilk setinde oyuna rahat başladı. Bloklarda başarılı olan sarı lacivertli ekip Natalia’nın etkili oyunuyla 20-25’lik skorla 0-1 öne geçti. İkinci sette de sarı lacivertli ekip zorlanmadan 18-25’le durumu 0-2 yaptı. Bu sette de Natalia çok başarılı oynarken takımına kazandırdığı 7 sayıyla güzel oyununu taçlandırdı. Son set çekişmeye sahne olsa da Fenerbahçe Natalia ve Kim’le oyuna ağırlığını koydu ve 23-25’le Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan etti. Maçın en skorer ismi de 19 sayıyla Natalia oldu.

5. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı play-off finalini kazanarak, ligde 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında ipi göğüslemişti.
Final oynayan Galatasaray'ın ise ligde şampiyonluğu bulunmuyor.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından uzun süre "yönetim istifa" şeklinde bağırdılar.

FENERBAHÇE RAKİPLERİNE FARK ATTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile 5 ana branşta yaptığı maçlarda toplam 20 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Sarı lacivertliler 2 yenilgiyi de kadın basketbolda aldı.

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