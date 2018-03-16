Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da BEİN SPORTS1'den canlı yayınlanacak.
Türkiye'de gözler hafta sonu oynanancak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Bir tarafta 47 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe. Diğer tarafta ise 53 puanlı Galatasaray. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3'e inecek. Galatasaray kazanırsa rakibiyle puan farkını 9'a çıkartacak. İki takım taraftarları heyecanla derbi maçı bekliyor. Konuk edeceği lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy’de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak. Süper Lig’de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak
TRT
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