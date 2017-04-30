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Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkardı.12947
  • Giriş : 30.04.2017 / 18:26:00

Süper Lig'de Fenerbahçe 4 haftadır yenilmiyor. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rize'i de 2-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe, bu hafta da 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Ç. Rizespor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçe'de maçın yıldızı 2 gol atan Sow oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Robin Van Persie sarı kart cezaları, Simon Kjaer ise sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı. Advocaat, kupada oynattığı Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı'nı da yedek kulübesinde oturttu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen hafta Medipol Başakşehir'le 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Geçen hafta oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gören Bright Edomwonyi'nin yerine Karadeniz temsilcisinde Oğuz Han Aynaoğlu forma giydi.

Maça Fenerbahçe adeta 1-0 önde başladı. Henüz 3. dakikada Fenerbahçe ilk atağında golle buluştu. Chahechouhe'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan yaptığı ortada Sow, altıpasın önünde topu kafayla filelere gönderdi. Sow böylece bu sezonki 11. isabetli şutunda 10. golüne ulaşmış oldu.

14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı top altıpasın içinde Şener Özbayraklı'da kaldı. Şener topu ayağından açınca araya giren Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağa dokunarak ağlara yolladı.

Maç boyunca istediği baskıyı bir türlü kuramayan Fenerbahçe, son bölüme kadar önemli bir fırsat yakalayamadı. Son bölümdeki baskı da sonuç vermedi. Ancak 90+2'de Emenike'nin indirdiği topta Sow bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1 olarak ilan eden isim oldu. Rize'de Saadane 90. dakikada kımrızı kart gördü.

Fenerbahçe böylece galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve haftayı 55 puanla tamamlayıp ilk 2'yi takibe devam etti. 24 puanda kalan Rize ise ligde kalma umutlarını biraz daha azalttı. 

Şimdi yandılar!

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