Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe: Geldik, gördük, yendik

Fenerbahçe: Geldik, gördük, yendik.32563
  • Giriş : 24.04.2017 / 08:50:00

Fenerbahçe Kulübü, derbi sonrası olay yaratacak bir mesaj paylaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan dev derbi sonrası sarı lacivertliler Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından ''Geldik, gördük ve yendik'' paylaşımlarıyla ezeli rakibini kızdırdı.

ŞAMPİY10

Fransa'da sandıktan Erdoğan çıktı!

Advocaat'tan flaş Galatasaray itirafı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çakar: Chucky'i G.Saray'a başkan yapacağım

Çakar: Chucky'i G.Saray'a başkan yapacağım

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyayı salladı.

G.Saraylı Podolski: 3-4 gömlek üstündük

G.Saraylı Podolski: 3-4 gömlek üstündük

Galatasaraylı futbolcu Podolski, dev derbiyi değerlendirdi.

 

Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!

Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!

Ankaragücü Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Fenerbahçeliler TT Arena'ya doğru yola çıktı!

Fenerbahçeliler TT Arena'ya doğru yola çıktı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıktı.

 

Teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti!

Teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti!

Sergen Yalçın, Kayserispor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Medipol Başakşehirli futbolcular çileden çıktı!

Medipol Başakşehirli futbolcular çileden çıktı!

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu başta olmak üzere futbolcular çileden çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya