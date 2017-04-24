Fenerbahçe: Geldik, gördük, yendik
Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan dev derbi sonrası sarı lacivertliler Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından ''Geldik, gördük ve yendik'' paylaşımlarıyla ezeli rakibini kızdırdı.
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