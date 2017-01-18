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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile berabere kaldı.24018
  • Giriş : 18.01.2017 / 21:57:00
  • Güncelleme : 18.01.2017 / 21:59:59

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile puanları paylaştı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden sadece Ozan Tufan ve Aatıf Chahechouhe'ya kupa maçında yer verdi.

19 Mayıs'taki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Oleksandr Karavayev'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Başkent ekibinin cevabı gecikmedi ve 29. dakikada Serdar Gürler penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe'de İsmaik Köybaşı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarının 43. dakikasında Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Koca attığı golle sarı lacivertli takımın ilk yarıyı 2-1 önde girmesini sağladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Gençlerbirliği, maçın son 10 dakikasında baskısını artırdı ve 83. dakikada Vedat Muriqi'nin şık golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 13'e, çıkartarak C Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Puanını 8'e çıakrtan Fenerbahçe ise gruptan çıkmayı garantileyen diğer takım oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldururken, Gençlerbirliği taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi.

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