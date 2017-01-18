Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile puanları paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden sadece Ozan Tufan ve Aatıf Chahechouhe'ya kupa maçında yer verdi.
19 Mayıs'taki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Oleksandr Karavayev'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Başkent ekibinin cevabı gecikmedi ve 29. dakikada Serdar Gürler penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe'de İsmaik Köybaşı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarının 43. dakikasında Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Koca attığı golle sarı lacivertli takımın ilk yarıyı 2-1 önde girmesini sağladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Gençlerbirliği, maçın son 10 dakikasında baskısını artırdı ve 83. dakikada Vedat Muriqi'nin şık golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 13'e, çıkartarak C Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Puanını 8'e çıakrtan Fenerbahçe ise gruptan çıkmayı garantileyen diğer takım oldu.
Öte yandan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldururken, Gençlerbirliği taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi.
DİĞER HABERLER
Statta güvenlik uzmanı görevlendirildi!
76 bin kişilik Old Trafford Stadı için güvenlik uzmanı görevlendirildi.
F.Bahçe'ye saldırıda FETÖ timi karartması
2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yapılan hain saldırı ile ilgili ayrıntılara ulaşıldı.
Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi belli oldu
Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmayı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıkl
Aziz Yıldırım'ın ses kayıtlarına engelleme
Aziz Yıldırım'ın ses kayıtlarına mahkemeden engelleme geldi.
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici itirafı!
Beşiktaş'tan transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici hakkında açıklama geldi.