Fenerbahçe için Benfica başkanından açıklama
Fenerbahçe'nin Benfica ile karşı karşıya geldiği maçın ardından açıklama yapan Portekiz ekibi başkanı Vieira, karşılaşmayı değerlendirdi.
Vieira, "Kadromuz belli. 31 Ağustos'a kadar bazı değişiklikler, transferler olabilir. Bundan sonra oyuncu satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı
Bu sözler üzerine gelen Jonas sorusuna Vieira, "Jonas'ın bizimle 1 yıl daha kontratı var. Ondan çok mutluyuz. Teknik ekip de öyle. Son 20-30 yılda Benfica forması giymiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Biz onunla kontrat yenilemek istiyoruz. Gerisi Jonas'a kalmış, ona sorun." cevabını verdi.
"OYUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"
"Kazandık ama oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Fenerbahçe gibi önemli bir rakip karşısında galip gelmek önemliydi." diyerek sözlerini sürdüren Benfica Başkanı, "İlk maçı kazanmak istiyorduk. İyi bir avantaj elde ettik, şimdi ikinci maça bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.
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