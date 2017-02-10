Fenerbahçe için TFF'den ilk istifa geldi
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yanıt buldu. TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın istifa etti.
TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF’deki görevlerini bıraktı. Akın istifa mektubunu bugün TFF’ye gönderirken böylece Uslu’nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.
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