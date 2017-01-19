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Fenerbahçe, Jackson Martinez'in peşinde

Fenerbahçe, Jackson Martinez'in peşinde.16148
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:42:00

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği futbolcuyla ilgilenmeye başladı.

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Fenerbahçe'den siyah beyazlı kulübe misilleme geldi. Beşiktaş'ın radarında olan futbolcuyla bu sefer de Fenerbahçe ilgilenmeye başladı.

İki ezeli rakip arasındaki transfer savaşında sarı-lacivertliler yeni bir cephe açtı ve Beşiktaş’ın ilgilendiği Jackson Martinez’e kancayı taktı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Samuel Eto'o ile başlayıp Mehmet Ekici ile devam eden transfer savaşı giderek ilginç bir hal alıyor.

Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği Jackson Martinez için Guangzhou Kulübü'yle temas kurduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin Çin ekibinin Asbaşkanı Yongzhuo Liu ile görüştüğü ve kulübünden astronomik ücret alan Kolombiyalı golcüyü kiralamak istediğini ilettiği öğrenildi.

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