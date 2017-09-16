Fenerbahçe kararını verdi! Gece yola çıkılacak
Fenerbahçe Kulübü, deplasman yolculukları ile ilgili aldığı kararla, bundan sonra yolculuklarını gece gerçekleştirecek.
Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanya maçı için son idmanı yaptıktan sonra bugün 20.00’de kalkacak özel uçakla bu şehrin yolunu tutacak.
Fenerbahçe kafilesi, yarın karşılaşmanın oynanmasının ardından 23.45’te İstanbul’a dönüş yapacak.
FANATİK
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