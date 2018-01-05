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Fenerbahçe karıştı! Ünlü futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe karıştı! Ünlü futbolcu kadro dışı.17626
  • Giriş : 05.01.2018 / 09:15:00

Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili gerginlik büyüyor.

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Sepet Beşik

Bir süredir sorunların devam ettiği Ozan Tufan ile görüşme yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kararını verdi.

Aykut Kocaman, 2 gün önce Ozan Tufan'la buluştu. İkili buzları eritemediği gibi tansiyon daha da arttı.
   
Ozan, sahada yaptığı hatalar ve görüntülü analizlede söylediği sözlerden dolayı özür dilemeyince Ozan Tufan'la ipler koptu. RvP ile birlikte kampa götürülmedi.

F.BAHÇE’DE beklenen oldu, Ozan Tufan ve Robin Van Persie kesin olarak kadro dışı bırakıldı. Van Persie’nin Antalya kampına götürülmeyeceği günler öncesinden netleşirken, Ozan’ın bileti ise 2 gün önce kesildi.

GENÇ oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Aykut Kocaman’ı aradı. Hocaya ‘Görüşebilir miyiz?’ diye soran Ozan randevuyu kaptı ve ikili yüz yüze toplantı yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman daha önce defalarca uyardığı oyuncunun bir türlü kendisini toparlamamasından rahatsızdı. Birebir görüşmede de Ozan hâlâ kendini savununca Aykut Hoca çok sinirlendi. Sahada yaptığı hatalardan ve görüntülü analizlerde söylediği sözlerden dolayı özür dilemeyen Ozan’ın bileti böylece kesilmiş oldu.

BU zirvenin ardından teknik patron Kocaman, yöneticilere bilgilendirmede bulundu. Hem Ozan hem RvP’yi takımda görmek istemediğini net şekilde dile getirdi. Bu gelişme sonrası harekete geçen idareciler, oyuncuları arayıp “Kampa gelmiyorsunuz. Kendinize takım bulun” dediler.

SARI-lacivertlilerde Ozan ve RvP’nin dışında 3 genç daha Antalya kampına götürülmedi. Yiğithan, Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan, teknik heyetin raporu sonrası İstanbul’da kalacak.

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