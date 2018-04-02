Fenerbahçe, Kayseri'ye gol yağdırdı: 0-5
Fenerbahçe, İstanbul'a 3 puanla dönüyorç Kayserispor'un gol atamadığı mücadelede Fenerbahçe 5 gol birden attı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalmak için Kayserispor karşısına çıkan Fenerbahçe, şov yaparak 3 puanı kazandı. Çekinerek gittiği Kayseri deplasmanından 5-0 gibi farklı bir galibiyetle dönen sarı lacivertliler, yarışa devam dedi.
Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son maçlarına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev alan Mehmet Ekici'yi yedeğe çeken Kocaman, bu oyuncunun yerine Kayserispor karşısında Aatıf'a formayı verdi.
Bu arada Volkan Demirel, sarı lacivertli formayla 500. maçında çıktı.
Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı. Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.
Maça ev sahibi ekip 3'lü defansla başlayınca bloklar arasında yaşanan boşluklar sarı lacivertli ekibin oldukça işine yaşadı. 8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado, takımını öne geçiren gole imza attı. Böylece İspanyol yıldız 4. golüne imza atmış oldu.
12. dakikada Fenerbahçe harika bir golle farkı ikiye çıkardı. Soldado'nun pasında Aatıf ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Fenerbahçe ilk yarıyı rahat bir tempoda götürmeyi başardı ve 44. dakikada da farkı 3'e çıkardı. Giuliano'nun nefis topuk pasında Soldado, Vedat ile karşı karşıya kaldı. İki hamlede kendisinin 2. takımının 3. golüne izma atmış oldu. Daha önce Sivas'a 3 gol atan yıldız isim Süper Lig kariyerinde 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.
2. yarıda Fenerbahçe'nin oyun dominasyonu devam etti ve sarı lacivertliler 4. golü de buldu. 58. dakikada Şener sağ kanattan ceza sahasına girdi ve güzel bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi.
Kalan bölümde oyunu istediği gibi yönlendiren Fenerbahçe, pozisyon vermedi. 86. dakikada Dirar'ın asistinde Giuliano'nun golüyle fark 5'e çıktı. Brezilyalı yıldız Süper Lig'deki 13. golüne de imza atmış oldu.
Böylece şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kayıpsız geçtiği haftayı 3 puanla tamamladı ve puanını 51'e yükselterek yarışa devam dedi. Kasım 2016'daki Rize deplasmanından bu yana ilk kez 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza attı.
Kayserispor ise üstüste 2. yenilgisiyle 41 puanda kaldı.
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