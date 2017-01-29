Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sarı lacivertli ekip Kayseri deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bu maçta da 3 puanı kovalıyor.
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KAYSERİSPOR: 2
FENERBAHÇE: 1
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.
İLK 11’LER
Kayserispor: Ahamada, Levent, Douglao, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut.
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, Lens, Fernandao.
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