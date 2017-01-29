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Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında.34985
  • Giriş : 29.01.2017 / 19:00:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 20:34:18

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını kızıştıran Fenerbahçe, bu hafta Kayseri deplasmanına çıkıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sarı lacivertli ekip Kayseri deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bu maçta da 3 puanı kovalıyor.

CANLI

KAYSERİSPOR: 2

FENERBAHÇE: 1

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

İLK 11’LER

Kayserispor: Ahamada, Levent, Douglao, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut.

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, Lens, Fernandao.

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