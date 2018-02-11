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Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!.17959
  • Giriş : 11.02.2018 / 21:31:00

Sarı lacivertli ekip, 3 puanı atılan muhteşem 2 golle kazandı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek hem rakibinin sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu, hem de puan farkını 2'ye indirdi.

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir karşısında, bir önceki haftaya göre ilk 11'de dört değişiklik yaptı. Kocaman, geçen hafta Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'inde şans verdiği Mathieu Valbuena, Oğuz Kaan Güçtekin, Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu bu kez yedekler arasında oturttu. Bu isimlerin yerine Kocaman, Luis Neto, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'ya şans verdi.

Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'a ilk kez bir maçta 11'de şans verdi. Turuncu lacivertlilerde Mossoro ve Epureanu sakatlık Emre de cezası nedeniyle forma giyemedi. Chedjou ve İrfan Can da 11'e giren diğer isimler oldu.

Maça önde baskıyla başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Fernandao, kazandığı topu Dirar'a aktardı. Dirar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano'nun yerden vuruşunda top auta çıktı. 19. dakikada ön alanda pres yaparak topu rakibinden kapan Dirar, ceza sahasında meşin yuvarlağı müsait durumda bulunan Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Topal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun pasında Attamah'tan seken topla ceza sahasına giren Fernandao, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldız, böylece 100. maçında gol atma mutluluğunu yaşamış oldu. İlk yarıyı bu golle önde tamamlayan Fenerbahçe, 2. yarıda da istediğini yapan takımdı. 56. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topta Isla'nın ortasında Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

Rakibinin pas oyununa maç sonuna kadar izin vermeyen Fenerbahçe, önemli fırsatları kullanamasa da karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Rakibinin sahasındaki 31 maçlık namağlup serisine noktayı koyan Fenerbahçe, olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da ele geçirip haftayı 41 puana yükseldi. 2 haftada 5 puan kaybeden lider Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı.

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