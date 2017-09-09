Fenerbahçe Kulübü'nde Diego Costa öfkesi
Fenerbahçe'de Diego Costa transferinin gerçekleşmemesi moralleri bozdu. Yaşanan olayda yönetim, Ahmet Bulut olmak üzere menajerleri suçluyor.
Fenerbahçe'de “Bitti” derken hüsranla sonuçlanan Diego Costa transferinin öfkesi yaşanıyor...
Kanarya, transferin son gününde Hollandalı golcü Janssen’i kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirirken, Costa transferi ise sonuçlanmadı
Ancak Sarı-Lacivertli cephe bu konuda oldukça öfkeli.
Diego Costa’nın kendisi menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile diyalog kurarken, daha da ileriye giderek Sarı-Lacivertliler’in yaptığı 1 yıllık kiralama teklifini sözlü olarak kabul etti.
Ancak daha sonra ne olduysa oldu ve 1 yıllıktan vazgeçip sadece 3 aylığına Fenerbahçe’ye geleceğini belirten Costa, son olarak ise transferden tamamen vazgeçti.
HABERTURK
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