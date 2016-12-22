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Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı.19076
  • Giriş : 22.12.2016 / 22:54:00

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda siftah yaptı. Sarı lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın tek golünü Fernandao penaltıdan attı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 3. maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe, kupadaki ilk galibiyetini İzmir'de aldı. Sarı lacivertliler, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek gol ise 22. dakikada geldi. Salih Uçan'ın kazandırdığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Fernandao, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4 puana yükselirken Menemen Belediyespor 3 puanda kaldı. 

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