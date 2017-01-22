Fenerbahçe, lider Başakşehir'i mağlup etti!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırladığı ve Fernandao'nun ayağından penaltı kaçırdığı mücadelede Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen, bu sezonun namağlup lideri Başakşehir'in unvanını Fenerbahçe bitirdi.
Kadıköy'de 25 bin taraftarının önüne çıkan sarı lacivertliler, Ozan Tufan'ın golüyle Başakşehir'i 1-0 yendi, zirve yarışı şimdi daha da alevlendi.
Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk bölümlerde Başakşehir'i kendi yarı sahasından fazla çıkarmadı. Sarı lacivertlilerin aradığı gol ise 28. dakikada geldi. Salih Uçan'ın pasında bekletmeden topa vuran Ozan Tufan'ın şutunda, Emre Belözoğlu'na da çarpan ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda da tempo düşmedi. 74. dakikada Fernandao, kendi kazandığı penaltıda beyaz noktanın da başına geçti. Ancak vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi. Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla 35 puana yükselen Fenerbahçe, lider Başakşehir'le puan farkını 4'e indirdi.
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