Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!.27260
  • Giriş : 09.09.2017 / 22:00:00
  • Güncelleme : 09.09.2017 / 22:03:32

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında 3 puanın sahibi olmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de bir diğer İstanbul takımı Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Haftanın en kritik mücadelesinde Başakşehir 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdı.

Fenerbahçe yeni transferlerini görücüye çıkarırken Başakşehir ilk yarıda 2-0 öne geçti. 2'de Attamah'ın şok golüyle geri düşen sarı-lacivertliler, 33'te Adebayor'un golü Kadıköy'ün adeta buz kesmesine neden oldu.

43'te Dirar'la farkı bire indiren Fenerbahçe, 78'de tartışma yaratan bir golle skoru eşitledi. Clichy'nin kendi ağlarına gönderidiği topla skor 2-2'ye gelirken, son sözü Kerim Frei söyledi. Kerim'in 90+3'te attığı muhteşem golle Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanı, Trump'la görüştü!

Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

FİFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem

Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

 

Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı

Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı

Beşiktaşlı oyuncu Tosic, gördüğü kart ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Galatasaray, Antalya deplasmanından ancak 1 puan koparabildi.

 

Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir

Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetten so

Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vida ile ilgili açıklama yaptı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya