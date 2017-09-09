Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında 3 puanın sahibi olmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de bir diğer İstanbul takımı Medipol Başakşehir’i konuk etti.
Haftanın en kritik mücadelesinde Başakşehir 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdı.
Fenerbahçe yeni transferlerini görücüye çıkarırken Başakşehir ilk yarıda 2-0 öne geçti. 2'de Attamah'ın şok golüyle geri düşen sarı-lacivertliler, 33'te Adebayor'un golü Kadıköy'ün adeta buz kesmesine neden oldu.
43'te Dirar'la farkı bire indiren Fenerbahçe, 78'de tartışma yaratan bir golle skoru eşitledi. Clichy'nin kendi ağlarına gönderidiği topla skor 2-2'ye gelirken, son sözü Kerim Frei söyledi. Kerim'in 90+3'te attığı muhteşem golle Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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