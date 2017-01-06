Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi
Lig'in ikinci yarısı için bugün Antalya'ya hareket eden Fenerbahçe kafilesinde Aatif Chahechouhe kamp kadrosunda yer almadı.
Ramazan Civelek Gaziantep BŞB'ya kilandığı için Antalya'ya götürülmedi.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici ile takası gündemde olan Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf, sarı lacivertli takımın kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'da gidecek. Faslı futbolcunun kamp kadrosuna alınmaması "Mehmet Ekici - Aatif Chahechouhe takası tamam" şeklinde yorumlandı.
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