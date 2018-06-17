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Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!

Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!.18435
  • Giriş : 17.06.2018 / 12:52:00

Fenerbahçe'nin bayramlaşma törenin yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.

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Bir görevlinin yanlışlıkla Fenerbahçe marşı yerine Galatasaray marşı vermesi ortamı buz kestirdi.

Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma töreninde yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.

Fenerbahçe'nin bugün yapılan bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki gerçekleştiren törende yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.

Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi. Bu hatanın YouTube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Şimdi rağbet ikinci ele!

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