Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!
Bir görevlinin yanlışlıkla Fenerbahçe marşı yerine Galatasaray marşı vermesi ortamı buz kestirdi.
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma töreninde yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.
Fenerbahçe'nin bugün yapılan bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki gerçekleştiren törende yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.
Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi. Bu hatanın YouTube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği açıklandı.
DİĞER HABERLER
Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?
Cristiano Ronaldo, gollerinden sonra yaptığı sakal hareketi ile kime, ne mesaj vermek istiyor?
Fenerbahçe, Barcelona modelini uygulayacak
Fenerbahçe, yeni sezonda Barcelona modelini uygulamaya karar verdi.
Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!
47 yaşındaki teknik adam, büyük bir son dakika sürprizi çıkmazsa Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör
İran 90+5'te attı, Çakır tarihe geçti!
2018 Dünya Kupası B grubu açılış maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.
Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hapis cezasına çarptırıldı.