Fenerbahçe'nin Caner'e kızgınlığı bitmiyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin ile Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu arasında sular durulmuyor.
Magazin gündeminin zirvesine çıktığı dönemde başkan Aziz Yıldırım’ın himayesine alıp destek verdiği milli futbolcunun “Beşiktaş’ta aile ortamını gördüm” açıklamalarına çok kırılan yöneticiler, Uslu’nun vefasızlığa tepki gösterdiğini belirttiler.
AKSİYONU çok, 5 kırmızı kartlı ve bol tartışmalı pozisyonlu derbide akıllarda kalan konuların başında hiç şüphesiz F.Bahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Mahmut Uslu’nun Caner Erkin hakkında yaptığı açıklamalar var. Eski oyuncularının özel hayatıyla ilgili verdiği demeçten dolayı tepki çeken Uslu’nun böyle bir açıklama yapmasının sebebi ise Caner’in “Beşiktaş’a gidince aile ortamını gördüm” sözü oldu.
BU söze çok kırılan sarı-lacivertli başkan ve yöneticiler adına konuyu açıklama ihtiyacı duyan Uslu kullandığı sözlerden dolayı geri adım da atmadı. Uslu’nun “4 yıl boyunca yönetim olarak Caner’in arkasında durup yardımcı olmak istedik” sözünün arkasında ise başkan Aziz Yıldırım’ın bizzat Caner’i sahiplenmesi yatıyor.
MAGAZİN gündeminde 1 numaraya taşınan Caner ve eski eşinin yaşadıkları o dönem başkan Aziz Yıldırım’ın da radarındaydı. Özel hayatındaki çalkantıların saha içindeki agresif tavırlarına sebep olduğunu düşünen Aziz Yıldırım, futbolcusunu önce kulüp binasına çağırarak dertleşti.
BAŞKAN “Bak evladım zor günler geçiriyorsun. Bizler senin yanındayız. Söyle bize, anlat ki rahatlayasın. Birileri tehdit mi ediyor yoksa, bilelim. Gerekirse hocanla konuşup sana 2-3 gün kafanı dinlemek için izin isteyelim. Hukuksal açıdan da yardımcı olabiliriz, yönetimde hukukçu ağabeylerin var. Sen derdini söyle biz de gerekeni yapalım” sözleriyle Caner’e destek verdi.
SAMANDIRA’YA gittiği zaman da Caner’e bir köşeye çekerek durumunu soran ve bilgi alan başkan ile birçok yönetici Caner’in aile konusuna girmesiyle derinden yaralandı
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