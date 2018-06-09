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Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti.16544
  • Giriş : 09.06.2018 / 12:36:00

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Fadıl Vokrri hayatını kaybetti.

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Beşik Modelleri

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski yıldızlardan ve Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti.

Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova`da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe`de oynadı. Fransız Nîmes takımından transfer olan futbolcu 12 kez Yugoslav Millî formasını giydi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa millî takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı.

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