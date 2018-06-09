Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski yıldızlardan ve Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti.
Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova`da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe`de oynadı. Fransız Nîmes takımından transfer olan futbolcu 12 kez Yugoslav Millî formasını giydi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa millî takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı.
HÜRRİYET
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