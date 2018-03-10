Fenerbahçe'nin eski yıldızı sezonu kapattı
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran yıldız futbolcu Emmanuel Emenike sezonu kapattı.
Las Palmas’a kiralık giden Emenike’nin İspanyol ekibindeki macerası hiç forma giymeden tamamlandı. Dizindeki kronik sakatlık nedeniyle ameliyata girmesi gereken futbolcu sezonu kapattı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike'nin Las Palmas Kulübü'ndeki kiralık dönemi başlamadan sona erdi. Olymipakos'un sözleşmeli futbolcusu olan Nijeryalı forvet, sezon sonuna kadar İspanyol ekibine gönderilmişti.
ÖNCE KİLO, SONRA SAKATLIK
Ancak takıma katıldığında fazla kiloları olduğu için oynatılmayan 30 yaşındaki oyuncu, tam kilolarından kurtulmaya başlarken, sonrasında ise sakatlandığı için forma giyemedi. Perşembe ve Cuma günkü idmanlara sakatlığın nüksetmesi nedeniyle katılamayan Emenike'nin dizindeki sıkıntı nedeniyle ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.
SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK İÇİN BAŞVURDU
Bıçak altına yatacak futbolcunun dizinde kronik sakatlık bulunduğu, operasyon geçirmeyip bu şekilde devam etse dahi sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Emenike Las Palmas'a başvurarak kulüpten ayrılmak istediğini iletti.
6-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Emenike'nin ameliyata girmesi tekrar tam olarak sağlığına kavuşması için elzem görülürken, bu durum, 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalmasını zorunlu kılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklar, dizdeki sakatlığın kronik olduğunu ve operasyonun şart olduğunu belirtiyor.
YUNANİSTAN'A GERİ DÖNÜYOR
Sakatlıktan kurtulma ve rehabilitasyon sürecini Yunanistan'da geçirmek istediğini belirten Emenike, Olympiakos'a dönmek istediğini İspanyollara bildirdi. Tecrübeli golcü, 31 Ocak'ta ara transfer penceresinin son gününde, son dakikalarda İspanyol ekibine imza atmıştı.
MİLLİYET
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