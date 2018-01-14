Fenerbahçe'nin hazırlık maçında gerginlik
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Kukesi ile karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 89. dakikasında ise saha içinde yedek kulübesinde bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe’ye verilen penaltıdan sonra Kukesi’nin futbolcuları hakeme itiraz ederken, kulübeden de yoğun itirazlar geldi. Saha içinde oyuncuların yaşadığı gerginlik sona ererken ise Volkan Demirel, Kukesi yedek kulübesinde bir kişiyi itti. Kargaşa bir süre daha devam etse de taraflar daha sonra yatıştı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe’nin Kukesi ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmada yaklaşık bin 500 taraftar tribündeki yerlerini aldı. Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Önder Fırat, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Barış Aydil de karşılaşmayı tribünden takip etti.
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