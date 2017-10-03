Fenerbahçe'nin karnesi zayıf! Hesaplar tutmadı
Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren ve tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'ın başa geçmesi ile umutları yeşerdiği Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor.
Şampiyonluk için 75 puan hedefi koyan Aykut Kocaman’ın takımı 7 haftada 11 puanda kaldı. Hocanın hesabına göre sarı-lacivertlilerin 27 maçta 64 puan toplaması gerekiyor
Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’de moraller, Akhisar mağlubiyetiyle dibe vurdu. Alanya ve Beşiktaş galibiyetleri sonrası gelen bu beklenmedik yenilgide fatura hakeme kesilse de Aykut Kocaman’ın şampiyonluk hesaplarının altüst olduğu aşikâr. Daha önce yaptığı açıklamada şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’da da mücadele etmesi sebebiyle zirve için 75 puanın yeterli olabileceğini ifade eden Aykut Hoca, ilk 7 yedi hafta sonunda 11 puanda kalarak kredisini oldukça azalttı. Toplam 102 puanlık maratonun henüz başında 10 puan kaybeden Kocaman’ın takımı 1,57 puan ortalamasında kaldı. Sarı-lacivertlilerin, Aykut Kocaman tarafından belirlenen 75 puan barajına ulaşabilmesi için kalan 27 maçta 2.37’lik puan ortalaması tutturması gerekecek ki, bu da pek kolay görünmüyor.
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