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Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanıyor.17626
  • Giriş : 22.06.2018 / 12:13:00

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün bugün açıklanacağı öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe için kritik gün. Aykut Kocaman ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörünü bugün açıklayacak.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sarı lacivertli takıma en yakın isim ise Phillip Cocu oldu. PSV Eindhoven bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla Teknik Direktör Phillip Cocu'nun takımdan ayrıldığını duyuracak. Bu toplantısının ardından Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Philip Cocu adım adım Fenerbahçe'ye! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oluyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı teknik adam Philip Cocu'nun kulübü PSV'den resmen ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE COCU'YA KAVUŞUYOR

BeIN Sports'un haberine göre Hollanda takımı PSV Eindhoven bugün saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdığını açıklayacak.

FENERBAHÇE COCU'YU RESMEN AÇIKLAYACAK!

Bu toplantısı sonrası Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye transferinin açıklanması bekleniyor.

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