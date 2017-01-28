Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin bugün yapılan divan kurulu toplantısı sonrası denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, kulübün toplam borcunu açıkladı.
Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin mevcutlar ve alacak tutarı olan 14 milyon 995 bin 798 lira tenzili sonucunda kalan 386 milyon 741 bin 96 liranın net borç tutarı olduğunu belirtirken, kulübün 2016 yılında toplam 161 milyon 362 bin 14 lira gelir elde ettiğini açıkladı. Doğan Yeşin, giderin 257 milyon 725 bin 687 lira, gider fazlasının ise 96 milyon 363 bin 673 lira olduğunu ifade etti.
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