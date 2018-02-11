Fenerbahçe'nin transferine şok UEFA engeli
Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'ten transfer etmek istediği golcü oyuncu Alfredo Morelos ile anlaşması UEFA yüzünden yattı.
21 yaşındaki KolombiyalI santrfor ile de uygun bir miktarda uzlaştığını ancak kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği için transferin yattığı yazıldı.
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