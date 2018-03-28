Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı
Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yeni antrenörü 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valeria Garnier olarak açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır.
Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.
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