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Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı.15155
  • Giriş : 28.03.2018 / 17:28:00

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yeni antrenörü 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valeria Garnier olarak açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır.

Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.

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