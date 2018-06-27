Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu İstanbul'da
Yeni Başkan Ali Koç'un göreve başlaması ile anlaşma sağlanan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu İstanbul'a geldi. Yeni başkan Ali Koç ve yönetiminin 3 yıllığına anlaştıği Cocu, bugün itibaren resmen Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak.
Phillip Cocu’nun imza töreni ve basın toplantısı saat 18:30’da yapılacak. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek.
BU SABAH VEDA ETTİ
Philip Cocu, büyük başarılar elde ettiği eski kulübü PSV Eindhoven'a bu sabah veda etmişti. PSV'nin resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılırken Teşekkürler Philip mesajı bırakılmıştı...
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Babel: Wijnaldum'u Beşiktaş'a getireyim mi?
Beşiktaş'ın önemli futbolcularından Ryan Babel, sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçeli oyuncudan 'feda' açıklaması
Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Topal'dan 'feda' açıklaması geldi.
Beşiktaş 2 futbolcuyu İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş Kulübü, iki futbolcuyu daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Şenol Güneş: Tolgay kalsın, Oğuzhan gitsin
Teknik adam Şenol Güneş, Tolgay ile Oğuzhan arasında kararını verdi.