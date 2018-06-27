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Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu İstanbul'da.11668
  • Giriş : 27.06.2018 / 17:31:00

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.

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Büyüyen Beşik

Yeni Başkan Ali Koç'un göreve başlaması ile anlaşma sağlanan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu İstanbul'a geldi. Yeni başkan Ali Koç ve yönetiminin 3 yıllığına anlaştıği Cocu, bugün itibaren resmen Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak.

Phillip Cocu’nun imza töreni ve basın toplantısı saat 18:30’da yapılacak. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek.

BU SABAH VEDA ETTİ

Philip Cocu, büyük başarılar elde ettiği eski kulübü PSV Eindhoven'a bu sabah veda etmişti. PSV'nin resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılırken Teşekkürler Philip mesajı bırakılmıştı...

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