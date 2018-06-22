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Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu!.18435
  • Giriş : 22.06.2018 / 15:48:00

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Jasper Cillessen ile anlaşmak üzere.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe güçleniyor. Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile anlaşamayan Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Jasper Cillessen olacak.

Fenerbahçe’de transfer yapılması planlanan pozisyonlar arasında kaleci de yer alıyor. Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istiyor.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde Barcelona’dan 29 yaşındaki kaleci Jasper Cillessen var. Sarı-lacivertliler, Hollandalı kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Barcelona’da Ter Stegen’in arkasında yedek bekleyen Hollandalı kaleci düzenli olarak oynamak istiyor ve F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle Hollandalı kalecinin kiralanması için formül arandığı belirtildi.

Cillesen’in Fenerbahçe’nin anlaştığı teknik direktör Philipp Cocu’nun listesinde yer aldığı öğrenildi.

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