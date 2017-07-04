Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İstanbul'da!
Sarı-Lacivertli ekip uzun süredir aradığı kaleciyi İspanya'da buldu.
Malaga'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.
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