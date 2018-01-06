Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay oynamayacak
Türk Hava Yolları Euroleague İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yıldız oyuncu James Nunnally sakatlandı.
O açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu James Nunnally, Baskonia maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.
Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur.
James Nunnally’nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally’nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir.
James Nunnally’nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."
ŞAMPİY10
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