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Fenerbahçe'nin yolladığı Persie'nin yeni takımı

Fenerbahçe'nin yolladığı Persie'nin yeni takımı.15597
  • Giriş : 20.01.2018 / 08:48:00

Fenerbahçe'nin yolladığı Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve geçtiğimiz günlerde gönderilen Robin Van Persie, Feyenoord ile anlaşmaya vardı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
   
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü Rotterdam'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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