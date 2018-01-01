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Fenerbahçe Ozan takası için harekete geçti

Fenerbahçe Ozan takası için harekete geçti.16990
  • Giriş : 01.01.2018 / 08:41:00

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan-Emre Akbaba takası için harekete geçti.

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Fenerbahçe Kulübü yeni sezon için atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı verip, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı almak istiyor.

Fenerbahçe’de devre arasında gönderilecekler listesindeki Türk oyuncuların başını, Ozan Tufan’ın çektiği konuşuluyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın sezon başında verdiği şansları bir türlü iyi kullanamayan Ozan’ın, Antalya’daki kamp kadrosuna da alınmayacağı konuşuluyor.

İspanya’dan Deportivo, Valencia ve Malaga gibi takımların takibinde olan Ozan’ın yerini iyi bir isimle doldurmak isteyen Kanarya, bir son dakika hamlesi yaparak Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un kapısını çaldı. Alınan bilgiye göre Fenerbahçeli yöneticilerin, Alanya’nın kurmaylarıyla bir araya geldiği ve takas teklifinde bulunduğu vurgulandı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in, Ozan karşılığında Alanya’dan Emre Akbaba’yı istediği bildirildi.

Bu sezon şu ana kadar 18 maçta 5 gol ve 5 asistle forvet arkası pozisyonundaki Emre’yi, Aykut Kocaman’ın çok beğendiği ifade edildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki hafta başında hızlanması beklenirken, Alanya cephesinin Emre için ekstra bir transfer ücretini de anlaşmanın içine sokmaya çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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