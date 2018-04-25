Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe Kulübü, olaylı maç sonrası Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'yı Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar’ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma’nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.
HABERTURK
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