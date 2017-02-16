Fenerbahçe işi İstanbul'a bıraktı
Son zamanarda düşen for grafiğiyle ligde süren zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Avrupa’ya sımsıkı sarıldı. Sarı-Lacivertliler bugün grubundan ikili averajla çıkan Krasnodar’a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip Rusya'daki mücadelede sonrası turu Kadıköy'deki maça bıraktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapılan maçta, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti.
Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı. Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.
Maça oyunu sahasında kabul ederek başlayan temsilcimiz, kalesinde golü erken gördü. Krasnoda maçın 4. dakikasında gelişen ilk ciddi atağında golü buldu. Savunmadan ileri çıkan Martynovich'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Wanderson'un ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Claesson kafayla attığı şut ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın 38. dakikasında Ramirez'in soldan ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa Podberezkin, bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu yatarak çizgi üzerinde kontrol etti. 45. dakikada Gazinski'nin pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde buluşan Smolov'un dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı Krasnodar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, Emenike ve Sow ile rakip kalede gol aradı. Rakip Krasnodar ise konrta ataklarla Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın 79. dakikasında kornerden gelen ortaya vuran Fedor Smolov'un şutunda top direkten döndü. Maçın son bölümlerinde beraberlik için rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, arzuladığı golü bulamayınca karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
İki takım arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 22 Şubat Çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'dan oynacak.
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