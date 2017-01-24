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Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86

Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86.22095
  • Giriş : 24.01.2017 / 21:38:00

Euroleague'in 19. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Rusya'dan galibiyetle döndü.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Rus ekibi Unics Kazan'a konuk oldu. Sarı Lacivertliler deplasmandaki mücadeleyi 86-81'le kazanmayı bildi. Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, UNİCS Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett, ilk resmi maçına çıktı. Brooklyn Nets'ten transfer edilen Kanadalı forvet, 8 dakika süre altığı karşılaşmada skor üretemezken 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Salon: Basket Hall Kazan

Hakemler: Christos Christodoulou, Tomislav Hordov, Jakub Zamojski

Unics Kazan: Stoll 9, Clarke 6, Parakhouski 21, Kaimakoglou 3, Langford 11, Johnson 16, Antipov 8, Panin 5, Williams 2, Voronov

Fenerbahçe: Ali Muhammed 4, Bogdanovic 16, Datome 18, Antic 7, Vesely 15, Sloukas 12, Nunnally 8, Kalinic 2, Ahmet Düverioğlu 4, Bennett

1. Periyot: 15-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 60-68 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Vesely (Fenerbahçe)

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