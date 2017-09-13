Fenerbahçe sert Aykut Kocaman açıklaması!
Fenerbahçe, bugün Habertürk’te yayımlanan ve Fenerbahçe yönetiminin Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın geleceğini masaya yatıracağını iddia eden haber üzerine kulübün resmi internet sitesinden bir yalanlama yayınladı.
İşte o açıklama:
Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.
Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle “Cehennem donana dek Aykut Kocaman” düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
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